Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який підвищує ефективність санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб. Згідно з новим законом, у тих, хто підтримує російську агресію проти України, конфісковуватимуть майно та інші активи.

«Закон встановлює новий вид санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, якими вона може прямо чи опосередковано розпоряджатися. Визначено чіткі критерії, за якими особа може бути віднесена до кола тих, на кого поширюється дія такої санкції», – повідомив у понеділок, 23 травня, Офіс президента.

Там зазначили, що процедура виявлення та конфіскації активів підсанкційних осіб, які в той чи інший спосіб підтримують агресію окупантів проти України, дасть змогу швидко та ефективно поповнювати український бюджет за рахунок ворогів. Закон передбачає чітку інструкцію для органів, відповідальних за цей процес.

Так, закон, який Верховна Рада ухвалила 12 травня, визначає, що відповідальним за пошук активів і звернення до суду буде центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів таких осіб. Очікується, що цим органом стане Міністерство юстиції України, яке має організувати роботу з виявлення та розшуку активів фізичних і юридичних осіб, які підлягають блокуванню. Перелік таких осіб вказано в рішеннях Ради національної безпеки і оборони.

Як зазначили в Офісі президента, судові рішення про стягнення активів ухвалюватиме Вищий антикорупційний суд (ВАКС). підписав документ.