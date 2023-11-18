Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про економічні санкції стосовно низки юридичних і фізичних осіб, зокрема колишніх високопоставлених українських чиновників. Відповідні укази №758/2023, №759/2023 оприлюднено на сайті глави держави у суботу, 18 листопада.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони, введеного в дію цими указами, покладається на секретаря РНБО.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Згідно з текстом рішення РНБО, оновлені санкції терміном на 10 років запроваджуються проти колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова, колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, народного депутата України IV-VII скликань Олега Царьова, народного депутата України IV-VIII скликань Дмитра Святаша, глави окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова, голови т.зв. «ЛНР» Леоніда Пасічника, депутата Державної думи РФ Дмітрія Сабліна, а також колишнього українського телеведучого Юрія Кота.

Пакет санкцій передбачає блокування активів, повне обмеження торговельних операцій, а також транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, заборону участі в приватизації, оренді державного майна, заборону на здійснення публічних і оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб, заборону на здійснення угод із цінними паперами, заборону на збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств та інших організацій, а також заборону на збільшення розміру статутного капіталу.

В іншому додатку до рішення РНБО, підписаного президентом, вказано ще 100 фізичних осіб. Крім того, санкційний список налічує 37 юридичних осіб. Санкції вводяться відповідно на 5 та 10 років.