З 2014 року Юрій Кот живе в Росії

Колишньому українському телеведучому та російському пропагандисту Юрію Коту оголосили підозру в держзраді. Зазначається, що у своєму Telegram-каналі Кот розповсюджує прокремлівські наративи, дискредитуючи українців. Про це повідомили в Офісі генпрокурора, а текст повідомлення про підозру опублікували на сайті прокуратури.

Cправу проти Юрія Кота було порушено 17 травня. За даними слідства, під час Революції Гідності в 2013-2014 роках Кот був ведучим «антимайдану», а після цього переїхав жити до Росії. Телеведучий публічно підтримував проросійських бойовиків на Донбасі. Працював у державному російському пропагандистському інформагентстві ««Росія сьогодні» та інформагентстві News Front.

«Юрій Кот займався інформаційним викривленням подій під час Євромайдану. Крім того, він підбурював до міжетнічних конфліктів, розпалював сепаратистські настрої серед українців та формував хибний образ частини українського населення як «націонал-фашистів», — зазначено у повідомленні.

Також від початку повномасштабної російської агресії Юрій Кот підтримує дії російської влади, заявляючи про це публічно, зокрема у своєму телеграм-каналі «Юрий Кот — Быть добру!». Там він подає викривлену інформацію щодо історичних та політичних фактів та розповсюджує прокремлівські наративи, дискредитуючи українців.

За статтею про держзраду йому може загрожувати від 15 років до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, у 2013 році після того, як він був ведучим мітингу, який організувала «Партія регіонів» у Києві, невідомі побили Юрія Кота.

46-річний Юрій Кот — російський пропагандист, колабораціоніст, прихильник «ЛНР» та «ДНР», ведучий «антимайдану». Народився у Житомирі. Працював на каналі «Інтер» (1999-2011 рр.) та НСТУ. З 2014 року живе в Росії. Працював у російському пропагандистському інформаційному агентстві «Росія сьогодні» та інтернет-проекті «Украина.ру», потім на News Front, російському телеканалі «Царьград ТВ». Бере участь у пропагандистських ток-шоу як «український експерт».