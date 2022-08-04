З початку повномасштабного військового вторгнення держави-терориста Росії в Україні затримано понад 1600 диверсантів та колаборантів, щодо яких наразі вже відкрито понад 1 тис. кримінальних проваджень. Про це на брифінгу повідомив начальник оперативного управління Головного управління Нацгвардії Олексій Надточий, пише LB.ua.

«Починаючи з 24 лютого на території нашої держави затримано понад 1600 осіб, причетних до диверсійно-розвідувальної діяльності. З яких - 1772 - передано до СБУ. Розпочато 1106 кримінальних проваджень за колабораційну діяльність, ст. 111-1 Кримінального кодексу України», – сказав він.

Так, за його словами, наприкінці липня в Торецьку викрита мережа корегувальників авіаударів ворога. Місцеві мешканці: жінка та два чоловіки адміністрували Telegram- канал та за гроші передавали окупантам інформацію про розміщення ЗСУ та влучення снарядів.

В Харківській області було викрито місцевих жителів, які під час тимчасової окупації співпрацювали з військовими РФ, добровільно надаючи їм матеріальні ресурси.

На Донеччині вже на початку серпня затримано чоловіка, який передав інформацію ворогу про дислокацію ЗСУ. Цей же 35-річний чоловік надсилав знайомій до РФ детальні звіти ракетних ударів по Краматорську та інших населених пунктах.

Як інформував ZAXID.NET, раніше СБУ викрила злочинців, які видавали українські паспорти російським диверсантам.