Дмітрій Саблін підтримує знищення України, але має 11 квартир у Києві

В депутата Державної думи Росії Дмітрія Сабліна знайшли 11 квартир у Києві. Тепер українські правоохоронці готуються арештувати це майно.

Як повідомила Національна поліція у вівторок, 13 грудня, у процесі досудового розслідування проти російського депутата, було проведено вісім обшуків, які санкціонував Голосіївський суд Києва. Під час вказаних заходів поліцейські знайшли та вилучили оригінали документів, які підтверджують наявність у підозрюваного 11 квартир у Києві. «На даний час вирішується питання про накладення арешту на вказану нерухомість», – додали в поліції.

У поліції не назвали ім’я російського депутата, однак з опублікованої інформації випливає, що йдеться про Дмітрія Сабліна. Так, за інформацією поліції, депутат народився в 1968 році в Маріуполі й отримав цьогоріч так звану медаль від ватажка «ДНР» Дениса Пушиліна «за освобождение Мариуполя». Ця інформація збігається з біографією Сабліна.

«Перед повномасштабним вторгненням він як депутат теперішнього скликання Державної думи Російської Федерації голосував про надання дозволу на ведення військ на територію України», – додали в поліції.

Сабліну інкримінують фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, вчинені особою, яка є представником влади.