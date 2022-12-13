Війна РФ проти України підриває усі геополітичні кампанії Путіна і все дорожче обходиться для Кремля. Про це заявили експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Інститут припускає, що війна Росії проти України, ймовірно, руйнує геополітичні кампанії президента РФ Володимира Путіна в усьому світі. Однак, схоже, Путін все ще не бажає жертвувати своїми геополітичними ініціативами в короткостроковій перспективі і ризикує зіткнутися з фінансовою скрутою, в якій він не зможе збалансувати загарбницькі цілі в Україні зі своїми кампаніями з проекції сили.

Росія більше не здатна фінансувати свій вплив та присутність в інших країнах світу. Фактично Україна стала пріоритетом для Владіміра Путіна. За даними експертів, Путін, наприклад, продовжує спроби відновити позиції Росії в Центральній Азії, безуспішно пропонуючи створити тристоронній союз між Росією, Казахстаном і Узбекистаном.

Продовження витрат Путіна на регіональні ініціативи «м'якої сили» вже розлютило деяких військових блогерів, які критикували Кремль за те, що він нібито виділив майже шість мільярдів рублів (близько 95,5 млн доларів) на розвиток російськомовних шкіл у Таджикистані, не забезпечивши при цьому російські війська на полі бою.

Крім того, блогери додали, що Кремль неефективно використовує свою «м'яку силу» в Таджикистані, що ще більше ставить під сумнів необхідність таких витрат.