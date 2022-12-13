Лідери країн G7 за підсумками зустрічі за участі президента України Володимира Зеленського заявили, що притягнуть до відповідальності російського диктатора Владіміра Путіна за вторгнення в Україну. Про це йдеться у спільній заяві глав держав G7.

Вони наголосили, що «не може бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства».

«Ми притягнемо президента Путіна та відповідальних за це осіб до відповідальності згідно з міжнародним правом. Ми підтверджуємо, що безвідповідальна ядерна риторика Росії є неприйнятною і що будь-яке застосування хімічної, біологічної або ядерної зброї матиме серйозні наслідки», – йдеться у заяві.

Лідери G7 також зазначили, що Росія повинна буде заплатити Україні за відновлення критично важливої інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої в результаті її жорстокої війни.

Глави держав заявили про всебічну підтримку України, доки в цьому буде потреба, і наголосили, що війна має бути закінчена – Росія має припинити вогонь і вивести війська з усієї території України.

G7 також підтримала ініціативу Зеленського щодо миру. Зокрема, Зеленський запропонував скликати спеціальний саміт, Global Peace Formula Summit, «щоб визначитися, як і коли ми зможемо реалізувати пункти української формули миру».