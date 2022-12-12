Президент України на саміті G7 озвучив три кроки для прискорення миру

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до лідерів Великої сімки (G7) в понеділок, 12 грудня, сказав, що пропонує владі Росії вивести свої війська з міжнародно визнаної території України на Різдво.

У своєму виступі голова держави заявив, що Україна пропонує РФ зробити «конкретний змістовний крок до дипломатичного врегулювання», яке представники кремлівського режиму часто згадують. Він нагадав, що попереду Різдво і Новий рік, коли «нормальні люди думають про мир, а не про агресію».

«Я пропоную Росії хоча б спробувати довести, що вона здатна відмовитися від агресії. Було б правильним саме на це Різдво почати виведення російських військ. Якщо Росія здійснить виведення військ з України, то тим самим буде забезпечення і надійне припинення бойових дій», – сказав президент.

Крім того, Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту Великої сімки із закликом продовжити допомогу Україні, зберегти спільну фінансову, енергетичну та соціальну стабільність і наголосив на «новій дипломатії». Він подякував членам G7 за надану підтримку для протидії російському вторгненню.

Президент України назвав три кроки, які мають прискорити настання миру. Мова йде про посилення оборонної допомоги. За словами президента, Україні необхідні сучасні танки, а також артилерія, гармати і снаряди.

«Ми потребуємо більше реактивної артилерії та більш далекобійних ракет. Що результативнішими будемо ми з такою зброєю, то коротшою буде російська агресія», – зауважив глава держави.

Президент наголосив на збереженні у 2023 році фінансової, енергетичної та соціальної стабільності. Крім цього, він наголосив на важливості «нової дипломатії». Він також запропонував скликати спеціальний саміт – Global Peace Formula Summit. Це потрібно для того, аби «визначитися, як і коли ми зможемо реалізувати пункти української формули миру».

Володимир Зеленський наголосив, що «відповідь Москви покаже, чого вони там насправді хочуть: чи то подальшого протистояння зі світом, чи то нарешті завершення агресії».

«Я пропоную вам, як і іншим сумлінним державам, проявити своє лідерство в реалізації формули миру загалом або конкретних її пунктів. І пропонуємо Росії здійснити конкретний змістовний крок до дипломатичного врегулювання, про яке у Москві так часто говорять», – додав Зеленський.

Нагадаємо, що у листопаді поточного року президент Володимир Зеленський презентував Українську формулу миру. У ній, зокрема, йдеться про радіаційну, ядерну, продовольчу, енергетичну безпеки, звільнення полонених і депортованих, виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення військ РФ і припинення бойових дій, повернення справедливості, протидію екоциду, фіксацію закінчення війни.