Ігор-Мирон Бучацький був депутатом Львівської облради, головою товариства «Меморіал» у Дрогобичі

У понеділок, 3 листопада, у віці 86 років помер депутат Львівської облради І демократичного скликання, почесний громадянин Трускавця, кандидат медичних наук, колишній голова товариства «Меморіал» Ігор-Мирон Бучацький. Про це повідомили Трускавецька міська та Львівська обласна ради.

«Керівництво та депутатський корпус Львівської обласної ради висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Ігоря-Мирона Бучацького», – йдеться в повідомленні ЛОР.

Ігор-Мирон Бучацький був депутатом Львівської облради І демократичного скликання, протягом 1990-1994 років керував Трускавецьким міськздоровідділом.

Був головою Дрогобицького регіонального відділення «Меморіал» імені Василя Стуса. Ініціював, організовував та здійснював розкопки останків жертв НКВД-НКГБ у Дрогобичі та їх перепоховання.

Довів та отримав від Кабінету міністрів довідку про те, що жертви в Дрогобицькій катівні загинули від рук функціонерів НКВД-НКГБ. У Дрогобичі 24 червня 2013 року відбулося урочисте відкриття та освячення меморіального комплексу «Тюрма на Стрийській».

Делегат першого з’їзду Руху у Києві, установчих конференцій «Зеленого світу» та «Меморіалу».

Організатор осередків Товариства української мови імені Тараса Шевченка у Трускавці, особисто займався створенням осередків Руху в Трускавці та у Дрогобицькому районі. Ініціював реставрацію могили Українських Січових Стрільців у Трускавці, своїм коштом встановив пам’ятні таблиці на катівнях НКГБ в Перемишлянах та Дрогобичі.

Поховають Ігоря-Мирона Бучацького 5 листопада в рідному селі Свірж на Перемишлянщині.