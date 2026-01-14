НБУ спростив валютні правила

Національний банк України з 14 січня 2026 року пом’якшив низку валютних обмежень для бізнесу, повідомила пресслужба НБУ. Головна зміна – введення «позикового» ліміту. Він дозволяє компаніям, що отримали нові кредити або позики з-за кордону після 1 січня 2026 року, використовувати ці кошти для погашення старих зобов’язань (отриманих до 20 червня 2023 року) та виплати відсотків за ними.

Крім того, у межах «позикового» ліміту можна:

закривати старі імпортні контракти (з постачанням до 23 лютого 2021 року),

повертати передоплату нерезиденту за товари,

фінансувати закордонні підрозділи,

виводити дивіденди понад чинні ліміти.

НБУ встановив запобіжники, зокрема кредит не може перевищувати 12% річних, дострокове погашення заборонене, а всі операції здійснюються через банк, який надав позику.

Окремо регулятор пом’якшив правила переказів валюти на рахунки фізичних осіб за повернені або непоставлені товари. Також відбулися технічні уточнення валютного нагляду.

Попередній пакет валютних пом’якшень НБУ запровадив 6 серпня 2025 року. У вересні того ж року регулятор дозволив операторам поштового зв’язку та міжнародним перевізникам здійснювати транскордонні перекази для сплати митних платежів у США.