Над відновленням пошкодженої мережі працівники "Львіводоканалу" працювали цілодобово

У Львові завершили аварійно-відновлювальні роботи на водогоні на вул. Княгині Ольги. Подача води до помешкань львів’ян відновлюватиметься поступово. Про це у середу, 14 січня, повідомив «Львіводоканал».

За словами працівників «Львіводоканалу», наразі проводиться наповнення мережі за показниками датчиків тиску, і поступово запускається вода. Поступове наповнення не спровокує гідроударів та нових проривів. Фахівці наголошують, що не у всіх квартирах вода відновиться одразу, швидкість появи води і тиск залежить також і від роботи станцій підкачки у будинку. Зазначається, що мешканці верхніх поверхів можуть довше очікувати на відновлення води в квартирі.

«У частині будинків водопостачання вже відновлюється, і вода поступово з’являється у кранах мешканців. До когось вона дійде швидше, до когось – пізніше й повільніше. Це природний процес, який неможливо пришвидшити без ризику нашкодити і мережі, і вам. Цієї ночі працівники Львівводоканалу працювали безперервно – у мороз до –11°C, у воді, без сну, щоб якомога швидше повернути воду мешканцям», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, аварія на чавунному магістральному водогоні на вул. Княгині Ольги, 59 сталася ввечері 13 січня. Близько 100 будинків у мікрорайоні відключили від водопостачання. Через пошкодження мережі було залучено 30 працівників, які працювали впродовж ночі, та 9 одиниць спецтехніки. Зранку 14 січня у районах, де було відсутнє водопостачання, мешканцям організували довіз питної води.