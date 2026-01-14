Через прорив водогону на вул. Княгині Ольги мешканцям 11 вулиць доставлятимуть воду
Воду можна буде набрати з 9:00
У Львові вночі тривали аварійно-відновлювальні роботи на водогоні на вулиці Княгині Ольги. Через пошкодження мереж частина міста залишилася без водопостачання. Перший заступник мера Львова Андрій Москаленко, у середу, 14 січня, повідомив, що ремонтні роботи надалі тривають, а мешканцям вулиць, де відсутнє постачання води, доставлять воду.
За словами Андрія Москаленка, фахівці «Львівводоканалу» працювали впродовж усієї ночі. Ремонтні роботи тривають і вранці. До ліквідації наслідків аварії залучили 30 працівників та 9 одиниць спецтехніки.
З 9:00 у районах, де відсутнє водопостачання, організують довіз питної води. Мешканці зможуть набрати воду за такими адресами першої черги:
вул. Чупринки, 85 (парковка РА)
вул. Героїв УПА – вул. Смаль-Стоцького (парковка біля офісу «С»)
вул. Княгині Ольги, 98–100 (перед будинком)
вул. Рубчака, 8 (парковка СШ №48)
вул. Володимира Великого, 10 (ЖК «Америка»)
вул. Симоненка, 7а (перед входом у храм)
вул. Кульпарківська, 125 (біля будинку)
вул. Володимира Великого (біля магазину «Рошен»)
вул. Городоцька (парковка перед «Сільмашем»)
площа Берестейської унії
перехрестя вулиць Сахарова – Бойківська
Андрій Москаленко зазначив, що роботи з відновлення водопостачання тривають, а про їх завершення та відновлення подачі води повідомлять додатково.