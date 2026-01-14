У Львові вночі тривали аварійно-відновлювальні роботи на водогоні на вулиці Княгині Ольги. Через пошкодження мереж частина міста залишилася без водопостачання. Перший заступник мера Львова Андрій Москаленко, у середу, 14 січня, повідомив, що ремонтні роботи надалі тривають, а мешканцям вулиць, де відсутнє постачання води, доставлять воду.

За словами Андрія Москаленка, фахівці «Львівводоканалу» працювали впродовж усієї ночі. Ремонтні роботи тривають і вранці. До ліквідації наслідків аварії залучили 30 працівників та 9 одиниць спецтехніки.

З 9:00 у районах, де відсутнє водопостачання, організують довіз питної води. Мешканці зможуть набрати воду за такими адресами першої черги:

вул. Чупринки, 85 (парковка РА)

вул. Героїв УПА – вул. Смаль-Стоцького (парковка біля офісу «С»)

вул. Княгині Ольги, 98–100 (перед будинком)

вул. Рубчака, 8 (парковка СШ №48)

вул. Володимира Великого, 10 (ЖК «Америка»)

вул. Симоненка, 7а (перед входом у храм)

вул. Кульпарківська, 125 (біля будинку)

вул. Володимира Великого (біля магазину «Рошен»)

вул. Городоцька (парковка перед «Сільмашем»)

площа Берестейської унії

перехрестя вулиць Сахарова – Бойківська

Андрій Москаленко зазначив, що роботи з відновлення водопостачання тривають, а про їх завершення та відновлення подачі води повідомлять додатково.