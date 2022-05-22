Росія використовує «Іскандери» для обстрілу мирного населення

На території російського сателіта – Білорусі активісти зафіксували рух «Іскандерів» до кордону з Україною. Це стало першим пересуванням такої техніки за останні два місяці, повідомляє Telegram-канал «Білоруський Гаюн».

«Сьогодні, вперше за довгий час, моніторинговою групою зафіксовано переміщення ОТРК «Іскандер» до кордону з Україною. Варто зазначити, що у Брестській обл., як і раніше, залишаються одиниці техніки ЗС РФ, які можуть пересуватися з колонами МО РБ», – зазначили активісти.

Білоруські активісти також фіксують запуски ракет по Україні з території Білорусі.

Вони констатують, що попри те, що українські військові вибили росіян із київського напрямку ще на початку квітня цього року, у Білорусі досі частково залишаються російські військові та техніка.

Активісти також закликали білорусів відстежувати місця дислокацій та переміщення ракетних комплексів у Білорусі. Особливо важливою буде будь-яка інформація про російські ТРК «Точка-У», РСЗВ «Смерч» та «Град», а також ОТРК «Іскандер».

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб Збройних сил України попередив про загрозу артилерійських і ракетних ударів із території Білорусі. Військові цієї країни розгорнули ракетні установки і реактивні системи залпового вогню на окремих полігонах.

Як інформував ZAXID.NET, 4 травня почалась раптова перевірка збройних сил Білорусі. Війська республіки продовжують прикривати ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

За даними українського Генштабу, з метою перевірки готовності до виконання завдань за призначенням, один ракетний дивізіон зі складу 465-ї ракетної бригади здійснює переміщення з пункту постійної дислокації до району призначення.

Водночас у Білорусі стверджують, що відповідні заходи мають навчальний характер і не становлять загрози ні для європейської спільноти в цілому, ні для сусідніх країн зокрема.