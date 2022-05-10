Вище військове командування російського сателіта Білорусі у вівторок, 10 травня, повідомило про початок другого етапу «раптової» перевірки боєготовності військ. Про це повідомила білоруська державна інформагенція «БелТА».

За словами міністра оборони Білорусі Віктора Хрєніна, перевірка боєготовності є «адекватною реакцією» на навчання, які з 1 травня відбуваються на території країн НАТО під назвою «Захисник Європи».

«Розуміючи певні загрози, які можуть походити від них, ми адекватно реагуємо, на ці напрямки висуваємо відповідні війська», – заявив він.

Міноборони Білорусі метою операції назвало забезпечити безпеку республіки через буцімто «створене Збройними Силами України угруповання на Південному операційному напрямку загальною чисельністю до 20 тис. осіб».

«З метою забезпечення безпеки Республіки Білорусь на Південному напрямку сили підрозділів сил спеціальних операцій розгорнуті на трьох тактичних напрямках», – йдеться у повідомленні Міноборони Білорусі.

Водночас білоруський диктатор Аляксандр Лукашенко заявив, що перевірку здійснюють задля того, аби підготувати війська до «несподіваного» висування у випадку початку війни.

Він зазначив, що події, що відбуваються в Україні, «наочно показують, що тільки війська, які мають сучасну, високоефективну і обов'язково потрібну для конкретної території зброю, засоби життєзабезпечення, паливо і продовольство, здатні вирішувати поставлені завдання».

Лукашенко також наголосив на особливій важливості не тільки наявності озброєння, а й тилового забезпечення.

Лукашенко, якого цитує офіційний сайт самопроголошеного президента Білорусі, висловив переконання, що білоруська армія працює «непогано» і реформа мобільності військових підрозділів, яку розпочали 10 років тому, дала плоди.

За даними міноборони російського сателіта, поблизу кордонів їхньої країни, насамперед у Польщі, НАТО розмістило близько 40 тис. солдатів, які нібито «загрожують безпеці й незалежності Білорусі».

Як інформував ZAXID.NET, 4 травня почалась раптова перевірка збройних сил Білорусі. Війська республіки продовжують прикривати ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

За даними українського Генштабу, з метою перевірки готовності до виконання завдань за призначенням, один ракетний дивізіон зі складу 465-ї ракетної бригади здійснює переміщення з пункту постійної дислокації до району призначення.

Водночас у Білорусі стверджують, що відповідні заходи мають навчальний характер і не становлять загрози ні для європейської спільноти в цілому, ні для сусідніх країн зокрема.