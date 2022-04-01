Між Україною та Білоруссю більше немає залізничного сполучення

Режим самопроголошеного президента Білорусі Аляксандра Лукашенка розпочав репресії через оголошену білорусами «рейкову війну». За даними Центру протидії дезінформації при РНБО України, правоохоронними органами вже проведено затримання понад 30 працівників залізниці.

«Всі сили злочинного режиму спрямовані на пошук винних у диверсіях на залізниці. Лише цього тижня «ручні пси» Лукашенка з КДБ Білорусі затримали вже понад 30 працівників залізниці», – йдеться в повідомленні Центру в Telegram.

Людей погрозами змушують записувати відео, де вони зізнаються у «вчиненому» та розкаюються.

Пізніше такі відео використовують для залякування інших працівників залізниці та людей, що виступають проти російської агресії.

«Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко дуже боїться бути покараним Росією за програш у цій війні. І боятись справді варто. А білоруським партизанам ми дякуємо за роботу», – стверджують в Центрі протидії дезінформації.

Зауважимо, що 19 березня повідомлялося, що залізничного сполучення між Україною та Білоруссю більше немає. Через те, що залізничні колії між Білоруссю та Україною зараз у непридатному стані, російська військова техніка не зможе проходити з боку Білорусі.

Водночас аналітики НАТО вважають, що Білорусь може «незабаром» приєднатися до повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України. Наразі влада російського сателіта уже робить кроки для участі у повномасштабному вторгненні, аби виправдати білоруський наступ в Україну.

За даними розвідки, у вищому воєнно-політичному керівництві Білорусі активно сперечаються щодо участі у бойових діях в Україні. Військових, які відмовляються воювати перевіряють на зв’язки з опозицією, нелояльних до РФ командирів – замінюють. В білоруську армію масово почали призначати російських командирів. Водночас лікарні й морги трьох білоруських міст переповнені росіянами, які воювали в Україні.