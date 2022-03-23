За участь у війні з Україною білоруським солдатам пропонують до 1500 доларів зарплати, а також можливість здобувати освіту у Росії. За даними української розвідки, зараз працівники російських спецслужб вивчають морально-психологічний стан військових Білорусі, проводять з ними індивідуальні бесіди та схиляють до участі у війні.

«Путінські емісари намагаються схилити білоруських військових до участі у війні з Україною, нехай навіть не у складі ЗС Білорусі. За виконання «спеціальних завдань» білорусам пропонується грошове забезпечення у розмірі $1000-1500 на місяць. На додаток – пільгове навчання у російських військових вищих навчальних закладах (наприклад, рязанське повітрянодесантне командне училище)», – повідомило головне управління розвідки при МОН України у середу, 23 березня.

Випадки підкупу були зафіксовані в підрозділах 103 повітрянодесантної дивізії ЗС Білорусі та Гомельській прикордонній групі. Попри те, що у білоруських військових дуже низький рівень мотивації щодо участі у бойових діях, є ті, хто вже дав згоду воювати.

За даними розвідки, у вищому воєнно-політичному керівництві Білорусі активно сперечаються щодо участі у бойових діях в Україні. Військових, які відмовляються воювати перевіряють на зв’язки з опозицією, нелояльних до РФ командирів – замінюють.

Додамо, у НАТО вважають, що Білорусь таки може «незабаром» приєднатися до повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України. Імовірність того, що Білорусь приєднається до конфлікту, зростає, адже російському диктатору Владіміру Путіну потрібна підтримка.