До лав білоруській армії почали призначати росіян-командирів, щоб зламати спротив білоруських солдатів до війни проти України. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що в окремих частинах білоруських військ відбуваються бунти – військовослужбовці, в тому числі офіцери, висловлюють своє небажання приймати участь у війні проти України.

Також почастішали випадки виїзду офіцерів із країни разом із сім’ями. Щоб «стабілізувати» ситуацію з Росії почали прибувати офіцери нижчої та керівної ланки, які призначаються на посади в ЗС Білорусі.

Як стверджує розвідка, на загальний психологічний стан білоруських ЗС вплинув указ самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо мобілізації військовослужбовців запасу.

Попри спроби державної пропаганди висвітлити це рішення як «планове», білоруси, які підпадають під дію указу, тимчасово виїжджають з країни.

Українська розвідка та Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляли, що Білорусь готується долучитися до російських окупаційних військ у війні проти України.

Водночас, нібито білоруське військове керівництво провело анонімне опитування серед військовослужбовців, і більшість із них висловили цілковите небажання воювати з Україною.