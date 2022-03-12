У Міноборони російського сателіта Білорусі заявили, що відправлять до кордону з Україною п'ять батальйонно-тактичних груп нібито на заміну військових, які перебувають там зараз. Про це заявив начальник генштабу білорусів, Віктор Гулєвіч, якого цитує військове відомство Білорусі у Telegram.

Соратник білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка заявив, що наразі на південному кордоні Білорусі разом з прикордонниками перебувають п’ять батальйонно-тактичних груп - «з метою недопущення проникнення на територію РБ з боку України різних націоналістичних збройних формувань, нелегальної доставки зброї, боєприпасів і вибухових речовин».

Ці військові нібито займаються розвідкою, патрулюванням, охороною об’єктів та оборони на дорожних напрямках.

«Найближчим часом планується замінити їх також п’ятьма БТГ. Підрозділи, які виконали свої завдання з прикриття держкордону, повернуться у пункти постійної дислокації… Переміщення військ жодним чином не пов’язане з підготовкою і тим більш участю білоруських військових у спеціальній військовій операції на території України», – заявив Гулевич.

Зауважимо, що жодні повідомлення, які надавалися офіційними держорганами Білорусі з моменту російського вторгнення в Україну, не відповідали дійсності. Російські окупанти: здійснюють обстріли території України з Білорусі, а також саме з боку білорусів відбувається входження ворожих сил для боїв за столицю України.

До слова, напередодні російські літаки обстріляли прикордонне білоруське село. Це сталося буквально впродовж декількох годин після зустрічі Лукашенка з військовим злочинцем Владіміром Путіним. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, така провокація була необхідна задля втягнення Білорусі у війну проти України.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко під час телемарафону на українському телебаченні висловив впевненість, що Лукашено не наважився вступити у війну з Україною, бо це б означало кінець його управління країною.

«Із позитиву – відкриття білоруського фронту не відбулося. Судячи з усього, Лукашенко дуже боїться початку подібних бойових дій, він розуміє, що його час як президента Білорусі з цього моменту по суті буде закінчено. В Білорусі невелика армія, там всього 40 тис. людей. Боєздатних підрозділів, за різними оцінками, 5-8, максимум 10 тисяч. Кинути цю армію сюди зараз, за цих умов – означає отримати кілька тисяч трун. Населення білорусі категорично проти подібних авантюр», – сказав Денисенко.

Він нагадав, що згідно з недавнім опитуванням, проведеному в Білорусі, лише 3% респондентів підтримали вторгнення до України.

«Думаю, Лукашенко буде робити все від нього залежне, щоб ніякого вторгнення зі сторони білорусі наземного найближчим часом не було», – сказав Денисенко.

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