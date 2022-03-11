Лукашенко вилетів до Москви на переговори з Путіним

У п’ятницю, 11 березня, президент Білорусі Алєксандр Лукашенко вилетів до Москви на переговори з президентом Росії Владіміром Путіним. Зокрема планують обговорити взаємодію в умовах санкційного тиску та війну в Україні.

«Лукашенко вирушив у Москву на переговори з Путіним. В Москві 11 березня лідери країн обговорять актуальні питання двосторонніх відносин, розвиток союзної кооперації, економічну взаємодію в умовах санційного тиску. На порядку денному також ситуація в регіоні та Україні», – повідомило агентство БелТА.

З початку російського вторгнення в Україну Лукашенко сприяє Росії. Білорусь надала росіянам залізницю для перевезення снарядів і ракет, також раніше ракетні обстріли української території велися з Білорусі. Тож Євросоюз ввів санкції не тільки проти РФ, але й проти Білорусі. Водночас білоруські військові не готові воювати в Україні.

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