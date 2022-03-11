Білорусь дозволила перевозити своєю залізницею російські ракети і реактивні снаряди, повідомив у четвер, 10 березня, Центр протидії дезінформації при РНБО.

Як йдеться у повідомленні, в напіввідкритих вагонах без відповідного маркування перевозять:

головні частини ракет «Точка-У»;

реактивні снаряди РСЗВ «Град»;

реактивні снаряди «Смерч»;

квазібалістичні та крилаті ракети для «Іскандерів» тощо.

Водночас у Центрі протидії дезінформації при РНБО зазначили, що умови перевезення цих озброєнь не відповідають жодним правилам безпеки, що загрожує вибухами з численими жертвами. Також у Центрі протидії дезінформації звернули увагу на реальну загрозу «рейкової війни» на залізничній інфраструктурі з боку білоруських патріотів, опозиційних до чинної влади. «В цих умовах працівники локомотивних бригад масово відмовляються працювати», – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Євросоюз ввів проти Білорусі санкції через те, що вона допомагає Росії вести безпричинну війну проти України. Водночас білоруські військові не готові воювати в Україні.

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