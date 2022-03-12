Військові машини швидкої допомоги та військова техніка біля Мозирської міської лікарні, 28 лютого 2022 року

Лікарні й морги у білоруських містах Гомель, Мозир та Наровля переповнені російськими військовими, які надходять від початку вторгнення в Україну. Білоруські медики підписали угоду про нерозголошення такої інформації, у деяких випадках – при погрозах звільнення, повідомило «Радіо Свобода».

Повідомляється, що минулого тижня тіла російських військових у Мозирі повантажили у потяги «Російських залізниць».

«Трупів було нереально багато. Люди, які перебували на станції Мозир, були просто шоковані кількістю трупів, завантажених у потяг. Люди почали знімати відео, але військові їх наздогнали і наказали видалити. У селі Кам’янка під Мозирем кладовище загородили, туди нікого не пускали, поставили охорону. Ймовірно, там почали ховати росіян», – розповів білоруській службі «Радіо Свобода» житель Мозира.

Інша особа розповіла журналістам, що госпіталь у Мозирі досі переповнений російськими пораненими військовими, доступ до послуг для місцевих жителів обмежено. А мешканці Гомеля розповіли, що автобусами возять поранених росіян, а вантажівками – убитих.

«На “Уралі” їхні трупи везуть в аеропорт, а звідти – в Росію», – розповів житель Гомеля.

За повідомленнями, у Гомельському центрі радіаційної медицини з початку війни Росії проти України приймали поранених росіян. Там працюють російські медики. Поранених доставляють до госпіталю в Костюківці, лікарні швидкої допомоги та обласної клінічної лікарні.

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