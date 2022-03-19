Залізничного сполучення між Україною та Білоруссю більше немає. Окупанти не зможуть доставляти залізницею російську техніку з боку Білорусі, повідомила «Європейська Правда» з посиланням на Олександра Камишіна, очільника Укрзалізниці у суботу, 19 березня.

«Я звертався до білоруських залізничників не виконувати злочинні накази і не вести російські воєнні ешелони в Україну. Я можу сказати, що сполучення між Білоруссю та Україною немає», – заявив Олександр Камишин.

Камишін повідомив, що не може розповісти, відколи саме відсутнє сполучення між країнами, аби не нашкодити білоруським залізничникам.

«Я не можу уточнювати деталі, але я вдячний білоруським залізничникам за те, що вони роблять… Я вірю, що ці люди зможуть зупинити роботу залізниці Білорусі за напрямком перевезень військових ешелонів в бік України», – додав Камишін.

Залізничні колії між Білоруссю та Україною зараз у непридатному стані, тож російська військова техніка не зможе проходити з боку Білорусі.