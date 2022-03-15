Білоруські правоохоронці почали тероризувати місцеве населення через події на залізниці

Білоруське управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією почало тероризувати жителів містечка Столбці (населення близько 15 тис. осіб), де нещодавно невідомі підпалили колії.

Як повідомляє білоруська служба «Радіо Свобода» з посиланням на місцевих мешканців, місцева міліція почала затримувати людей. Ще до референдуму 27 лютого, у жителів містечка конфіскували телефони. Людей лякають, що відмова від виконання вважатиметься непокорою і в будь-якому разі людину затримають на добу.

«У смартфонах поліцейські знаходили підписки на так звані екстремістські канали або навіть самі підписувалися на них, щоб мати формальний привід для порушення адміністративної справи, та відправляли до суду», – йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що після референдуму у районі відбулися диверсії на залізниці.

У найгучнішій з них місцеві правоохоронці підозрюють Сергія Глібка, який нібито підпалив колоди на рейках. Також мова йде про автоматику, яку було пошкоджено біля станції Синява за Столбцями. Після цього репресії проти місцевих жителів стали жорсткішими.

Білоруські правоохоронці почали тероризувати місцеве населення. Місцеві ЗМІ канал пише, що кількість затриманих чи засуджених сягає щонайменше 35 осіб. Зазначається, що вони вриваються в будинки, обшукують та жорстко затримують людей. У відділенні б’ють, а поліція та прокуратура ніяк не реагують на тортури в РВВС

Раніше повідомлялося, що в білоруську армію масово почали призначати російських командирів. Водночас лікарні й морги трьох білоруських міст переповнені росіянами, які воювали в Україні. Сама ж влада Білорусі надала росіянам залізницю для перевезення снарядів і ракет