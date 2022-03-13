Росія розробляє спецоперацію, в рамках якої планує переодягнути білоруських військових у російську форму і відправити на війну в Україну, повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

«Сьогодні на території Білорусі розробляється спецоперація РФ. Вони сьогодні мають велике бажання одягнути форму РФ на білоруських військових. Частина з них відмовляється воювати проти нашої країни. Але зараз ФСБ РФ і ті спецслужби, які там є на території, вмовляють білорусів перевдягнутися в російську форму і по російських лекалах заходити на нашу територію», – сказав Данілов увечері в неділю, 13 березня, в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомила «Українська правда».

Він наголосив, що українські війська готові до такого розвитку подій.

«І я попереджаю: якщо ми тут будемо знаходити білорусів, вони будуть мати таку ж відсіч, як сьогодні мають росіяни разом з чеченами», – сказав секретар РНБО й додав, що розділяє росіян і чеченів, оскільки це два зовсім різні народи.

Раніше повідомлялося, що в білоруську армію масово почали призначати російських командирів. Водночас лікарні й морги трьох білоруських міст переповнені росіянами, які воювали в Україні.

Підсумки і хроніку вісімнадцятого дня російсько-української війни читайте на ZAXID.NET.