У суботу 26 лютого українські військові підірвали всі залізничні вузли, що сполучають українську залізницю з російською. Про це повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

У прес-службі перевізника пояснюють, що це зробили для того, аби заблокувати Російським залізницям можливість доставляти техніку та особовий склад армії РФ.

«Залізничні переходи між країнами, які забезпечували раніше перевезення тисячі вантажів та приносили економікам обох країн мільйони доларів зруйновані. Також припинено диспетчерський зв’язок з РФ», – йдеться в повідомленні «УЗ».

«Укрзалізниця» повністю переорієнтує вантажні перевезення до Європи та продовжить розвивати залізничні шляхи в обхід Росії. Також «Укрзалізниця» продовжить розвивати перевезення з країнами Азії, зокрема Китаєм та забезпечить якісну та швидку логістику між Азією та ЄС, але вже без участі Росії.

Своєю чергою, росіяни звернулися до «Укрзалізниці» з проханням відновити зв'язок із центральним штабом нібито для гуманітарних цілей, однак в УЗ їм відмовили.

Нагадаємо, що попри повномасштабне вторгнення Росії, «Укрзалізниця» не скасувала поїзди на більшості маршрутах і підтримує залізничне сполучення в країні.

Хроніка вторгнення Росії. День третій – у прямій трансляції ZAXID.NET