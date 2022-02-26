У суботу, 26 лютого, «Укравтодор» закликав дорожників та органи місцевої влади демонтувати дорожні вказівники, зокрема, знаки з назвами населених пунктів на всій території України, щоби дезорієнтувати російські окупаційні війська на місцевості. Голова ЛОДА Максим Козицький наголосив, що ініціатива не стосується Львівської області.

«Укравтодор» звернувся до шляхових організацій, територіальних громад та органів місцевого самоврядування з проханням негайно розпочати демонтаж дорожніх знаків поблизу своїх населених пунктів.

«Демонтуємо дорожні знаки на усіх дорогах країни. Пріоритет – вказівні знаки, назви населених пунктів. У ворога жалюгідний зв‘язок, вони не орієнтуються на місцевості. Давайте допоможемо їм потрапити прямісінько у пекло», – йдеться у повідомленні «Укравтодору». Аналогічне повідомлення також поширив Генштаб ЗСУ.

Ймовірно, таке рішення пов'язане з тим, що в російських військових відсутні смартфони і планшети та нема належного доступу до інтернету для використання супутникової навігації.

Водночас голова Львівської ОДА Максим Козицький наголосив, що дорожніх знаків на Львівщині наразі демонтовувати не треба. Відповідна вказівка стосується лише тих областей, де йдуть бойові дії.

«Позиція Генерального штабу: українським військовим допоможе, якщо будуть прибрані знаки з назвою населеного пункту на в’їзді і виїзді тільки у тих областях, де вже відбувається рух окупаційних військ або до яких наближається військова техніка ворога. Всі інші дорожні знаки потрібні», – написав голова ЛОДА у Telegram.

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