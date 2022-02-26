Протитанокві їжаки допомагають зупиняти важку військову техніку

Територіальна оборона Львівської області потребує допомоги: усіх небайдужих просять допомогти у забезпеченні протитанковими їжаками.

Львівська ОДА звертається до тих, хто може надати вже готові конструкції, а також підприємців, які працюють з металом та тих, хто може його зварювати. Їх координуватимуть, щоб в максимально короткий термін виготовити необхідні захисні конструкції.

Координуватиме цей процес департамент економічно політики Львівської обласної військової адміністрації. Контактна особа – Назар Міндзяк, 093-921-65-34.

Протитанковими їжаками будуть в разі необхідності заблоковані для танків та бронетехніки під‘їзди до міста, області та шляхи, що до нього слідують.

Хроніка вторгнення Росії. День третій – у прямій трансляції ZAXID.NET