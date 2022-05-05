4 травня почалась раптова перевірка збройних сил Білорусі

Росія намагатиметься відтягнути українські сили на Півночі під приводом військових навчань на території свого сателіта – Білорусі, щоб не дати їм воювати на Донбасі. Про це повідомили аналітики британської розвідки у Twitter.

Як повідомляється, Білорусь перекидає сухопутні війська з гарнізону в поля – на навчання. Росія, швидше за все, буде всіляко роздувати загрозу цих навчань для України, щоб відтягнути українські сили на Північ замість того, щоб вони брали участь у битві за Донбас.

При цьому розвідники уточнюють, що йдеться про планові білоруські навчання: як правило, кульмінація циклу зимової підготовки Білорусі припадає на травень. При чому на разі відхилень від звичайних навчань, які могли б становити загрозу для України, не очікується.

Як інформував ZAXID.NET, 4 травня почалась раптова перевірка збройних сил Білорусі. Війська республіки продовжують прикривати ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

За даними українського Генштабу, з метою перевірки готовності до виконання завдань за призначенням, один ракетний дивізіон зі складу 465-ї ракетної бригади здійснює переміщення з пункту постійної дислокації до району призначення.

Водночас у Білорусі стверджують, що відповідні заходи мають навчальний характер і не становлять загрози ні для європейської спільноти в цілому, ні для сусідніх країн зокрема.