Наразі невідомо, яка кількість військових росіян залишились у Білорусі

Російські окупаційні війська вивели з території Білорусі 85% військової техніки, яка була зафіксована на момент відступу окупантів з околиць Києва. Про це повідомили у проекті «Беларускі Гаюн» в Telegram.

Як повідомляється, наразі на залізничних станціях в Осиповичах, Колодищах, Хойниках, Речиці, Калінковичах і Мозирі немає жодного завантаження військової техніки та ешелонів для завантаження.

За попередньою оцінкою, виведено близько 85% військової техніки РФ, яку зафіксували на момент відступу з київського напрямку».

Впродовж останніх днів не повідомлялося про те, що поблизу цих місць продовжується рух на тимчасових базах ЗС РФ. Натомість у містах повідомляють про невелику кількість вантажних машин біля готелів, кафе чи торгових центрів.

Фахівці білоруського проекту також зазначають, що на білоруських летовищах фактично не лишилося російських літаків та гелікоптерів. Однак, вони також припускають, що там могло лишитися кілька штурмовиків, бомбардувальників та безпілотників.

Хоча інформацію перевірити важко через брак підзвітності з боку міністерства оборони Білорусі, однак про повне виведення путінських військ з Білорусі стверджувати точно не варто. Крім того наразі не відомо, скільки росіян залишились для того, щоб спільно з білорусами «укріпити» державний кордон російського сателіта, переконані фахівці проекту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російська армія перекинула всі штурмовики Су-25 із білоруських аеродромів на територію Воронезької області.