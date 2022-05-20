Генеральний штаб Збройних сил України попередив про загрозу артилерійських і ракетних ударів із території Білорусі. Військові цієї країни розгорнули ракетні установки і реактивні системи залпового вогню на окремих полігонах.

«Не зникла загроза ракетно-бомбових ударів та артилерійських обстрілів з території Республіки Білорусь. […] За наявною інформацією, на окремих полігонах на території Республіки Білорусь розгорнуто два ракетних дивізіони тактичного ракетного комплексу “Точка-У” та дивізіон реактивної системи залпового вогню “Смерч”», – сказано у вечірньому зведенні Генштабу в п’ятницю, 20 травня.

У ньому також зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках білоруські військові підрозділи (до семи батальйонів) на ротаційній основі виконують завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону.

Крім того, у Генштабі попередили, що в період з 22 червня по 1 липня цього року у Гомельській області Білорусі заплановано проведення зборів із залученням військовозобов’язаних.