Ракета влучила в лозівський міський Палац культури

20 травня росіяни здійснили ракетний обстріл Лозової на Харківщині. Ракета влучила у Палац культури в центрі міста, будівлю знищено. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Постраждали щонайменше семеро людей, серед них 11-річна дитина, повідомив Суспільному директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

Момент влучання зафіксувала камера спостереження в будинку навпроти.

Ракета влучила близько 15:10. В цей час повітряна тривога була по всій території України. Зараз рятувальники гасять пожежу та розбирають завали.

Дві ракети вдалось відбити, одна потрапила в ціль. Як повідомив міністр культури Олександр Ткаченко, палац культури реконструювали лише в 2021 році. Він був одним з найбільших в регіоні – мав зал на 1078 місць.

«Відео влучення ракети не залишає жодних сумнівів – нелюди цілили чітко у будинок культури», – зазначив Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, 12 травня ракета росіян влучила у склад сільськогосподарської продукції у Лозовій. Тоді загинула одна людина.