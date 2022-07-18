На авіаційних заводах Росії білоруські штурмовики Су-25 пройдуть модернізацію рівня, що забезпечує можливість застосування ядерної зброї. Лукашенко підтримав на переговорах таку пропозицію Путіна. Про це повідомляє «Білоруський Гаюн».

На 2015 рік у складі 116-ї штурмової авіабази (аеродром Ліда) було 17 штурмовиків Су-25, а також сім – Су-25УБ (навчально-бойовий). Ще близько 20 Су-25 перебували на зберіганні. За останні 20 років понад 50 Су-25 було продано Білоруссю на експорт.

На думку експертів, наявна кількість штурмовиків Су-25 здійснює реалізацію запропонованого Путіним проекту їхньої модернізації в умовах скромних фінансових можливостей Білорусі оптимальним варіантом, що дозволить підвищити бойові можливості авіації.

Також Білорусь готова придбати ударні гелікоптери російського виробництва Ка-52 «Алігатор». За останні п'ять років Білорусь купила у Росії вісім навчально-бойових літаків Як-130 та чотири винищувачі Су-30СМ. Постачання ще чотирьох винищувачів Су-30СМ очікується у жовтні 2022 року.