Росіяни проводять тренування з білорусами навіть там, де спочатку вони не планувалися

На території російського сателіта Білорусі проходять активні авіатренування одразу на п'яти аеродромах. Також на навчання прибули пілоти із Росії, які відпрацьовують навички десантування. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

«У Барановичі прибули близько 20 пілотів з Росії. Вони приїхали до міста вранці 7 липня на звичайному поїзді Москва-Брест. До того, це не перше повідомлення, що російські військові знову почали приїжджати до Білорусі на звичайних пасажирських поїздах. Спостерігається певна кореляція приїзду російських військових зі збільшенням кількості авіатренувань», – йдеться у повідомленні групи у Telegram-каналі.

Напередодні в Білорусі вирішили продовжити навчання на полігонах щонайменше до 16 липня, проте останнім часом очевидці зауважили, що білоруси проводять тренування навіть там, де спочатку вони не планувалися.

Так, 5-6 липня біля села Забозьє (Єльський район, Гомельська область) проходили тренування зі стрільби з підствольного гранатомета, ймовірно, ГП-25 «Костер». А 7 липня було помічено навчання, що супроводжувалися звуками вибухів біля річки Сож у Черикові (Могильовська область). Також збільшилася кількість тренувань на військових аеродромах у Барановичах, Мачулищах, Ліді, Лунинці та Бобруйську.

карта «Беларускі Гаюн»

«До нетипових навчань варто віднести і часту висадку десанту в Мачулищах (біля авіамістечка Гатове). Сьогодні вранці вперше було проведено навчання з висадки десанту в Єльському районі, між Єльськом та селом Движки. Висадка проходила у найвищій точці місцевості, у 3-4 підходи по 9 осіб. Також, як і в Барановичах, десантувалися з вертольота Мі-8 ВПС РБ, який згодом відлетів у бік Мозиря», – йдеться у повідомленні.

Відновлення тренувальних польотів також зафіксували у Лунінці та Ліді.

«В останньому місті помічені вкрай низькі, прямо над дахами будинків, польоти літака Л-39, на якому зазвичай тренують новачків. Говорячи про Бобруйськ, то там з 6 липня двічі пройшли тренування з висадки десанту над аеродромом», – інформує моніторингова група.

Крім того, Генштаб України повідомив про проведення білорусами розвідки на Волинському і Поліському напрямках.