На території військового аеродрому «Зябрівка» в Гомельській області росіяни облаштовують свою базу

Білорусь віддала під російський контроль військовий аеродром «Зябрівка». За інформацією Генерального штабу ЗСУ, там облаштовують військову базу. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. За його словами, на території аеродрому перебуває ракетний дивізіон ракетного комплексу «Іскандер-М» та дивізіон С-400.

Також Громов розповів, що під Мінськом готуються приймати комплекси С-400 з Росії. Протягом наступного місяця білоруських військових хочуть відправити на навчання до Росії. Попри це, Громов зазначив, що ймовірність вступу Білорусі у війну з Україною – низька.

«Білорусь віддала повний контроль над аеродромом «Зябрівка». Росіяни облаштовують там свою військову базу. На території аеродрому нині – ракетний дивізіон «Іскандер-М» і С-400 «Тріумф. Також Росія готується до прийняття на озброєння оперативно-тактичного комплексу «Іскандер». За 60 км від Мінська будують ангари для цих комплексів, а найближчим місяцем російських військових відправлять у Білорусь на навчання», – повідомило з посиланням на Олексія Громова видання «Лівий берег».

Також Громов розповів, що росіяни вербують білорусів на війну проти України і нарощують озброєння на Сумському напрямку. За його словами, на Волинському, Житомирському, Київському напрямках за тиждень ситуація суттєво не змінилась. Ознак формування наступальних угруповань немає. Але підрозділи російських військ продовжують перебувати на території Білорусі, а білоруським військовим пояснюють необхідність участі у війні проти України «в разі потреби».

«При підтримці Комітету державної безпеки РБ проводиться вербування колишніх військовослужбовців, насамперед, спецпризначення, льотного складу, для укладання контрактів із приватною військовою компанією «Ліга» (екс-«Вагнер») для можливого залучення до бойових дій на території України», – повідомив Громов.

Він припустив, що, ймовірно, в Білорусі продовжаться демонстраційні дії та розвідка. Не виключається діяльність ДРГ в прикордонних районах Рівненської, Волинської, Житомирської і Київської областей. Зберігається можливість провокацій на обʼєктах у Білорусі з подальшим звинуваченням українців. Однак, за його словами, можливість самостійного нападу білоруських військових на Україну лишається низькою.

За інформацією Генштабу, в акваторії Чорного і Азовського морів лишаються носії крилатих ракет. Від початку повномасштабного вторгнення окупанти здійснили 626 ударів крилатими ракетами типів «Іскандер» і «Калібр». Тільки за 5 липня росіяни здійснили 27 ударів по обʼєктах критичної інфраструктури і 14 авіаударів по військовій інфраструктурі.

Зазначимо, що Україна не має спеціальної протиракетної оборони, а лише протиповітряну. Для ефективнішого захисту від ракет ворога Україна неодноразово закликала союзників допомогти, надавши ППО і ПРО.

ZAXID.NET повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення Росія намагається за допомогою різних провокацій втягнути Білорусь у війну. У кінці червня українська розвідка повідомила про збільшення в Білорусі російських військ. А в Генштабі не виключають обстріли заходу України ракетами з Білорусі

За інформацією у Вікіпедії, військовий аеропорт «Зябрівка» у Гомельській області був закритий у 1994 році. Видання «Новое время» у травні цього року писало, що в Генштабі повідомили про те, що Росія почала обладнувати позиції на цьому білоруському аеродромі.