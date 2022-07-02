План оборони міста Львова обговорили у міській раді

У Львові створять додаткові штаби оборони та збільшать стратегічні резерви продуктів на випадок можливого вторгнення військ з території Білорусі. Про це йшлося на оперативній нараді у Львівській міськраді в суботу, 2 липня, скликаній з ініціативи міського голови.

«Сьогодні зібрав оперативну нараду за участі військового та цивільного керівництва Львова для того, щоб розуміти, як ми будемо діяти на випадок ескалації з боку Білорусі. Проговорили план оборони та сили і засоби, які є у підпорядкуванні міста. Ситуація змінюється, тож наші оборонні стратегії також потребують змін та оновлення», – повідомив за підсумками наради міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook.

На нараді вирішили, що в кожному районі міста буде створено штаб оборони та проведено додатковий вишкіл для членів добровольчих формувань тероборони. Поки членів місцевої тероборони не будуть переводити на цілодобове чергування, але це рішення, як зазначає мер, може змінитись у будь-який момент. Також міська влада розглядає варіант формування резервних добровольчих батальйонів з працівників міської ради та комунальних підприємств.

У Львові продовжують формувати стратегічний резерв продуктів на випадок блокування шляхів постачання. Окрім того, за словами Андрія Садового, треба готуватись до холодної зими і забезпечити можливість обігріву без газу.

«Важливо, щоб львів’яни знали, що місто в безпеці, а ворог не мав достатньо інформації для здійснення провокацій. Імперія впаде. Україна переможе. Рішення про наступ на Львів буде останнім рішенням в житті цих потвор. Просто знайте це», – підсумував мер.