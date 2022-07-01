Попри підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій

Навчання збройних сил російського сателіта – Білорусі продовжили щонайменше до 9 липня. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, що поширила моніторингова група військової активності «Беларускі Гаюн».

Як пише моніторингова група військової активності у Білорусі, 3 липня стане вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких полігонів вихідним також стане 2 липня.

Згідно з моніторингом, продовження навчань на білоруських полігонах наразі виглядає так:

Борисівський (227-й) до 09 липня.

Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 09 липня;

Гозький (під Гродно) до 08 липня;

Брестський до 09 липня;

Репище (Осиповичі) до 08 липня;

Мар'їна Гірка до 09 липня;

Лосвідо (під Вітебськом) до 09 липня;

Німан (під Березівкою) до 08 липня;

Обуз-Лісовий (під Барановичами) 08 липня;

Чепелево (під Слонімом) до 08 липня;

Доманове (під Івацевичами) до 08 липня;

Стрілянище під Старими Дорогами до 08 липня;

Заслонове (під Лепелем) до 09 липня.

Повідомляється, що попри підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій. Єдине, на чому така підготовка позитивно далася взнаки, так це на можливості оборонятися. Також можна відзначити прогрес у навичках пілотування, вказують у моніторинговій групі.

Нагадаємо, що раніше українська розвідка повідомляла, що наразі загрози вторгнення білоруської армії на територію України немає. На кордоні з Україною Білорусь утримує до семи батальйонів – це приблизно 3,5 – 4 тис. особового складу. Крім цього, армія російського сателіта розмістила у прикордонних з Україною районах деревʼяні муляжі танків аби продемонструвати свою присутність.

Водночас розвідка повідомляє, що Росія планує низку провокацій і терактів, щоб втягнути Білорусь у війну проти України.