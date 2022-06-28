Українська розвідка не зафіксувала наступальних угруповань, Росія готує ДРГ

Військове керівництво держави-терориста Росії готує для підривної діяльності в України диверсійно-розвідувальні групи з військовослужбовців режиму білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, пише «Укрінформ».

«Українська розвідка повідомляє нам про те, що станом на зараз поки що не фіксуємо формування якогось наступального російського угруповання на території цієї країни (Білорусі – ред.). Проте ми уважно спостерігаємо за ситуацією. Крім того, наша розвідка також повідомляє нам про те, що станом на сьогодні фіксуються факти підготовки російськими силами на території цієї частини диверсійно-розвідувальних груп з-поміж військовослужбовців республіки Білорусь. Така інформація є», – сказав Мотузяник.

За його словами, нині біля кордону з Україною перебуває до 6 батальйонів білоруської армії (раніше було 7). Вони посилюють ділянку кордону у Брестській і Гомельській областях та намагаються вести повітряну розвідку у прикордонних з Україною та Польщею районах, а також проводять демонстративні дії.

Речник МОУ додав, що загроза застосування Росією ракетного озброєння та завдання авіаційних ударів з території Білорусі зберігається.

Нагадаємо, що раніше українська розвідка повідомляла, що наразі загрози вторгнення білоруської армії на територію України немає. На кордоні з Україною Білорусь утримує до семи батальйонів – це приблизно 3,5 – 4 тис. особового складу. Крім цього, армія російського сателіта розмістила у прикордонних з Україною районах деревʼяні муляжі танків аби продемонструвати свою присутність.

Водночас розвідка повідомляє, що Росія планує низку провокацій і терактів, щоб втягнути Білорусь у війну проти України.