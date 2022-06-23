РФ може отримати місце для військової бази біля кордонів України. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, пише «Інтерфакс-Україна».

За наявними даними, під приводом проведення занять, тренувань, збірних заходів на базах зберігання озброєння та військової техніки на даний час проводяться обслуговування та зняття даної техніки зі зберігання.

«Враховуючи великі втрати агресора у озброєнні та військовій техніці, а також дещо кращий стан та умови зберігання даної техніки на складах Збройних сил Білорусі не виключається, що наш сусід надасть зазначене озброєння та військову техніку для російського агресора і дана техніка надалі може бути переміщена на донецький або херсонський напрямок ведення бойових дій для посилення угруповань противника», – сказав Громов.

Він додав, що у Білорусі знаходяться спеціальні підрозділи російських силовиків, а також приватних військових кампаній. Не виключено, що вони готують диверсійно-розвідувальні групи. Українські військові виявили, що на колишньому аеродромі «Зябрівка» у Гомельській області білоруські війська активно будують військову інфраструктуру.

У Міноборони України не виключають, що «надалі в рамках існування так званої союзної держави Білорусь надасть цю територію для розміщення чергової військової бази агресора поблизу нашого державного кордону», зазначив Громов.

З боку Білорусі залишається загроза ракетного обстрілу, і перекидання на територію України російських ДРГ для диверсій на шляхах логістики забезпечення українських військ.