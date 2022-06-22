У Міноборони вважають, що таким способом білоруси хочуть підсилити ефект присутності

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що військовослужбовці російського сателіта Білорусі розміщують дерев'яні муляжі танків на кордоні з Україною. Водночас продовжує зберігатися загроза ракетних ударів з білоруської території. Про це речник Міноборони сказав під час брифінгу 22 червня.

«З метою проведення заходів оперативного маскування і демонстрації своєї присутності підрозділи збройних сил Білорусі розміщують в прикордонних з Україною зонах дерев'яні муляжі танків. Триває перевірка боєздатності білоруських військ. Загроза нанесення по території України ракетних ударів все ще зберігається», – розповів він.

Спікер також розповів, що підрозділи ЗС РБ у складі до семи батальйонів продовжують виконувати завдання з так званого «посилення» українсько-білоруського кордону. Мова йде про Брестську і Гомельську області. Основні зусилля війська російського сателіта зосередили на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій і охороні кордону. До цих завдань почали залучати солдатів строкової служби.

Своєю чергою радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко зазначив, що поблизу українського кордону перебуває близько 4 тис. військовослужбовців з Білорусі і цього недостатньо для прориву на територію України, пише УНІАН.

Радник очільника МВС також зауважив, що 22 червня у Мінську відбудеться зустріч Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, на якій, імовірно, президент держави-агресорки намагатиметься вкотре переконати Лукашенка залучити своє військо до війни проти України, щоб допомогти Росії. Але Денисенко переконаний, що самопроголошений голова Білорусі знову намагатиметься викрутитись.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні Міністерство оборони Білорусі оголосило про старт мобілізаційних навчань білоруських військ в Гомельській області, що межує з Україною. Навчання триватимуть до 1 липня.