Комісаріати «відпрацьовують» питання оповіщення та відправки білорусів у військові частини

Міністерство оборони Білорусі оголосило про старт мобілізаційних навчань білоруських військ в Гомельській області, що межує з Україною. Навчання, які стартували 22 червня, триватимуть до 1 липня проінформувала 22 червня в Telegram прес-служба міноборони Білорусі.

У відомстві наголосили, що «постачання мобілізаційних ресурсів до військових частин не планують» і це плановий захід, який проводять щорічно.

«Минулого року аналогічне навчання було проведено з військовими комісаріатами Могильовської області. Мета – перевірити готовність військових комісаріатів виконувати завдання за призначенням», – йдеться у повідомленні міноборони РБ.

Після навчань військовозобов'язаних буде відправлено за місцем проживання, запевнили білоруські військовослужбовці.

«Для створення ситуації, наближеної до реальної, під час навчання сплановано участь підрозділів сил спеціальних операцій Збройних сил», – додали у відомстві.

Як повідомляє білоруське агентство БЕЛТА, основна особливість майбутнього мобілізаційного навчання у тому, що постачання мобілізаційних ресурсів у військові частини не планується, військовозобов'язані будуть брати участь у мобілізаційному навчанні в складі військкоматів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь зосередила на кордоні з Україною в Брестській і Гомельській областях до семи батальйонів. Що становить близько 3,5-4 тис. солдатів.

При цьому в Білорусі заявляють що не збираються нападати на інші держави, але «готові захищатися в разі потреби».

За даними з відкритих джерел, чисельність ЗС Білорусі станом на 2020 рік сягала 65 тис. осіб, із яких 45 тис. військовослужбовців і 20 тис. цивільного персоналу. Майже 290 тис. осіб перебувають у запасі.