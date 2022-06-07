Білорусь допомагає Росії воювати проти України

За даними Генштабу Збройних сил України, влада російського сателіта Білорусі планує збільшити чисельність своєї армії до 80 тис. осіб. Про це свідчить оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ на 7 червня.

«У рамках створення південного оперативного командування передбачається збільшення чисельності збройних сил Республіки Білорусь до 80 тис. осіб. Комплектування військових частин технікою та озброєнням планується здійснити за рахунок технічних засобів, що перебувають на зберіганні», – йдеться у повідомленні.

Генштаб ЗСУ також зазначає, що для України зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів із території Білорусі по Волинському та Поліському напрямках.

За даними порталу TUT.BY, чисельність ЗС Білорусі станом на 2020 рік становить приблизно 64 тис. осіб, із яких 45 тис. військових і 6 тис. Сили спецоперацій. Також згідно з відкритими даними армія Білорусі має 500 танків Т-72Б, більше 30 винищувачів МіГ-29, 4 винищувачі Су-30СМ, 20 штурмовиків Су-25.

Крім цього, у Білорусі є територіальна оборона чисельністю 120 тис. і 180 тис. резерву.

Нагадаємо, що Білорусь допомагає Росії воювати проти України, надаючи російським загарбникам свою інфраструктуру – зокрема, аеродроми для ракетних обстрілів української території. Окремі підрозділи білоруської армії, які розташовані поблизу українського кордону, почали оснащувати сучасним озброєнням.

26 травня білоруський диктатор Аляксандр Лукашенка наказав міністерству оборони створити оперативне командування на українському напрямку. Крім того, відомо, що в червні Білорусь проведе військові навчання біля українського кордону. Вона вже розгорнула на цьому напрямку засоби електронної боротьби.