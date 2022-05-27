На території Гомельської області Білорусі в безпосередній близькості від кордону з Україною розгорнули маневрову групу радіоелектронної боротьби ЗС РБ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що в Гомельській області, у безпосередній близькості від державного кордону з Україною, розгорнуто маневрову групу радіоелектронної боротьби зі складу збройних сил Білорусі.

На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни.

На Сіверському напрямку противник продовжує вживати заходи з посилення ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях з метою недопущення перекидання підрозділів Сил оборони України на інші напрямки. На Слобожанському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив, намагається утримати займані позиції та не допустити подальше просування українських підрозділів у напрямку державного кордону.

Продовжуються систематичні обстріли населених пунктів, руйнування цивільної інфраструктури та здійснює дистанційне мінування ймовірних маршрутів висування підрозділів наших військ. З метою покращення логістичного забезпечення військ ворог намагається відновити пошкоджену залізницю. Зокрема, на тимчасово зайнятих територіях Харківської області, окупанти залучають підрозділи 29 окремої залізничної бригади зі Смоленська із спеціальною технікою та обладнанням для ремонту залізничної інфраструктури.

На Слов’янському напрямку окупанти наступальних дій не проводили. Ворог обстрілював з артилерії населені пункти Святогірськ, Богородичне та Вірнопілля. Крім того, російські загарбники застосували авіацію для ударів по Слов’янську та Довгенькому. На Лиманському напрямку ворог намагається витіснити наші підрозділи з населеного пункту Лиман та розвинути наступ на Слов’янськ. Обстріляли із мінометів і реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Озерне та Діброва. Також завдано авіаудару в районі Сіверська.

На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти, за підтримки артилерії, здійснювали штурмові дії у районах населених пунктів Щедрищеве, Борівське і Тошківка, бойові дії тривають.