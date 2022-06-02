Окремі підрозділи білоруської армії, які розташовані поблизу українського кордону, почали оснащувати сучасним озброєнням, повідомив вранці 2 червня Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Волинському та Поліському напрямках триває переоснащення окремих підрозділів збройних сил Республіки Білорусь сучасними зразками озброєння та військової техніки. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 26 травня білоруський диктатор Аляксандр Лукашенка наказав міністерству оборони створити оперативне командування на українському напрямку. Крім того, відомо, що в червні Білорусь проведе військові навчання біля українського кордону. Вона вже розгорнула на цьому напрямку засоби електронної боротьби.

Нагадаємо, що Білорусь допомагає Росії воювати проти України, надаючи російським загарбникам свою інфраструктуру – зокрема, аеродроми для ракетних обстрілів української території.

Початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну передували спільні російсько-білоруські військові навчання, які також відбувалися біля українських кордонів. Спершу вони мали закінчитися 20 лютого, але потім їх раптово продовжили, а 24 лютого Росія напала на Україну, використавши, зокрема, для цього і білоруську територію. Так, 24 лютого з Білорусі по Україні випустили чотири балістичні ракети.