У Білорусі з баз зберігання знімають танки і бойові машини піхоти. Не виключено що їх можуть передати Росії для поповнення поточних втрат. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що на Волинському й Поліському напрямках наразі ситуація без змін. Не виявлено ознак формування наступальних угруповань ворога. Білорусь зосереджує основні зусилля своїх військ на посиленій охороні кордону.

На території Білорусі зафіксовано зняття з баз зберігання танків і бойових машин піхоти. Не виключено, що техніку згодом можуть передати в розпорядження армії РФ для поповнення втрат, які вона зазнала у війні проти України.

На Сіверському напрямку російські окупанти не вели активних дій. Немає ознак створення ударних угруповань. Щоб продемонструвати присутність і не допустити переміщення українських сил на інші напрямки, загарбники залишають у прикордонних районах Брянської та Курської областей РФ окремі підрозділи своєї армії.

Ворожі війська завдали ракетного удару по українських підрозділах на Сумщині з літаків Су-30СМ. Продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти з артилерії та мінометів.