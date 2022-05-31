Білорусь знімає зі зберігання свої танки і може передати їх Росії, – Генштаб ЗСУ
Наразі Білорусь зосереджує основні зусилля своїх військ на посиленій охороні кордону
До теми
У Білорусі з баз зберігання знімають танки і бойові машини піхоти. Не виключено що їх можуть передати Росії для поповнення поточних втрат. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Зазначається, що на Волинському й Поліському напрямках наразі ситуація без змін. Не виявлено ознак формування наступальних угруповань ворога. Білорусь зосереджує основні зусилля своїх військ на посиленій охороні кордону.
На території Білорусі зафіксовано зняття з баз зберігання танків і бойових машин піхоти. Не виключено, що техніку згодом можуть передати в розпорядження армії РФ для поповнення втрат, які вона зазнала у війні проти України.
На Сіверському напрямку російські окупанти не вели активних дій. Немає ознак створення ударних угруповань. Щоб продемонструвати присутність і не допустити переміщення українських сил на інші напрямки, загарбники залишають у прикордонних районах Брянської та Курської областей РФ окремі підрозділи своєї армії.
Ворожі війська завдали ракетного удару по українських підрозділах на Сумщині з літаків Су-30СМ. Продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти з артилерії та мінометів.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.