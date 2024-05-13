На тимчасово окупованій території України підірвали автомобіль російського депутата від пропутінської партії «Єдіная Расія» Дениса Харитонова. Про це у понеділок, 13 травня, повідомляє Telegram-канал ASTRA.

Зазначається, що сам інцидент трапився напередодні. У момент вибуху він перебував у автомобілі, але не постраждав. Автомобіль згоріло дотла. Де саме відбулася подія, інформації немає.

Сам окупант заявив, що нібито ще в березні він сам «злив» дані про свою машину. Депутат «єдінорос» зазначив, що це не вперше, коли його автомобіль намагаються підірвати, однак йому вдалось забрати всі документи та особисті речі. Харитонов додав, що наразі тривають слідчі дії щодо причини інциденту.

Хто такий Денис Харитонов

Як повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко, випадок стався на окупованій частині Донбасу. А депутат був ще й найманцем ПВК «Вагнер».

Харитонов брав участь у війні проти України боці незаконних збройних формувань. Терорист також хвалився своєю операцією зі збивання двох літаків СУ-25 Повітряних сил України. Він 23 липня 2014-го збив із переносного зенітно-ракетного комплексу два українські штурмовики Су-25 299-ї бригади тактичної авіації в районі села Маринівка, діючи у складі російського батальйону «Степ».

Крім того, бойовик заявляв про удари по українських військових і «трьох попаданнях з п'яти». При цьому, за його словами, стріляти із ПЗРК його навчили на базі 22-ї бригади спецназу ЗС Росії, пише сайт «Апостоф».

Харитонов також казав, що у 2018 році отримав нагороду за участь у війні. Вручення, як заявив він, проводив особисто колишній помічник президента Владіміра Путіна та екс-куратор окупованих територій Владислав Сурков. Харитонов нібито нагороджений медаллю «За заслуги перед вітчизною» 1-го ступеня.