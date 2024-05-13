У червні підопічні Віталія Андронова змагатимуться за Кубок України у фіналі чотирьох

Львівська команда «Галичанка» достроково стала чемпіоном української Суперліги з гандболу. Сталося це після восьмого туру чемпіонату – передостаннього в цьому сезоні.

Львівські гандболістки вчергове виграли всі матчі туру: команда обіграла київський «Спартак» (28:15), броварський «КОСФК» (38:19) та ужгородські «Карпати» (31:28).

Після 24 зіграних матчів у «Галичанки» 66 очок. Після перемоги у дербі з «Карпатами» львів’янки стали недосяжними для ужгородської команди. Гандикап між клубами перед заключним туром, який передбачає три гри, тепер складає 12 залікових балів.

«Галичанка» вдесяте поспіль стала переможцем Суперліги України. У червні підопічні Віталія Андронова змагатимуться за Кубок України у фіналі чотирьох.

Нашадаємо, «Галичанка» – український жіночий гандбольний клуб зі Львова, заснований 1989 року. Десятиразовий чемпіон чемпіонату України (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024), п'ятиразовий срібний призер і семиразовий бронзовий призер. Переможець (2018, 2020) та бронзовий призер (2017) Балтійської ліги. Шестиразовий володар Кубка України та Суперкубка України.