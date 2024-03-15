У напруженому дербі між «Галичанкою» та ужгородськими «Карпатами» львівʼяни здобули перемогу з рахунком 32:29

Львівська команда «Галичанка» провела матчі 5-го туру чемпіонату України з гандболу серед жінок та одноосібно очолила турнірну таблицю Суперліги.

Як повідомили у Федерації гандболу України, 13-17 березня відбуваються матчі 5-го туру жіночої Суперліги, передостаннього на І етапі турніру. Ігри туру приймають Ужгород та Миколаїв. Розпочався тур в Ужгороді між двома національними грандами – львівською «Галичанкою» та ужгородськими «Карпатами».

У напруженому дербі підопічні Віталія Андронова здобули перемогу з рахунком 32:29, що допомогло львівським гандболісткам стати одноосібно очолити турнірну таблицю поточного сезону. У другому матчі «Галичанка» впевнено обіграла обіграли хмельницький клуб «ДЮСШ №1 – ХНУ» – 28:16.

Додамо, що ця перемога стала 9-ю поспіль для львівської команди в чемпіонаті України. Наступний матч львів’янки зіграють у суботу, 16-го березня. На виїзді «Галичанка» зіграє проти «Ярослава» в польській Суперлізі.