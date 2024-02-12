Львівська команда завдяки вдалим виступам у столиці України повернулась на першу сходинку.

Львівська гандбольна команда «Галичанка» перемогла у всіх матчах четвертого туру української Суперліги з гандболу. Завдяки вдалим виступам у Києві львів’янки повернулась на першу сходинку турнірної таблиці.

«Галичанка» в заключний день четвертого туру жіночої Суперліги України з гандболу обіграла КЗ КОР КОСФК з Броварів. Напередодні зустрічі команди мали рівну кількість очок. Окрім КОСФК, «Галичанка» обіграла «ДонДУВС-ДЮСШ4» з Кривого Рогу (39:24), миколаївський «Реал» (36:21) та київський «Спартак» (26:15). Найрезультативнішою гандболісткою «Галичанки» за підсумками столичного туру стала Олеся Дяченко, яка відзначилась 29 голами.

Підопічні Віталія Андронова очолюють турнірну таблицю чемпіонату України, маючи 30 очок. Також 30 очок мають ужгородські «Карпати», проте львів’янки мають найкращу різницю голів – 378:249 (129), що і дозволяє їм очолювати турнірну таблицю.

«Галичанка» – український жіночий гандбольний клуб зі Львова, заснований 1989 року. Дев'ятиразовий чемпіон чемпіонату України (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023), п'ятиразовий срібний призер і 7-разовий бронзовий призер. Переможець (2018, 2020) та бронзовий призер (2017) Балтійської ліги. Шестиразовий володар Кубка України та Суперкубка України.