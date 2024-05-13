Прем’єр Румунії розповів, хто в країні блокує передачу Україні системи ППО Patriot
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Міністерство оборони Румунії та його очільник Анджел Тилвар має серйозні застереження щодо можливості надання Україні системи протиповітряної оборони Patriot. З такою заявою виступив румунський прем'єр-міністр Марчел Чолаку, пише у понеділок, 13 травня, «Європейська правда» з посиланням на Digi24.
Чолаку розповів, що наразі не обговорював з президентом країни Клаусом Йоганнісом можливість надання Україні Patriot, однак мав розмову з очільником Міноборони, і той до цієї ідеї не дуже прихильний.
«Міністр оборони дуже не хоче віддавати цю систему, одну з систем, які мають бути передані Україні», – казав він.
Водночас прем'єр-міністр зазначив, що рішення про передачу має ухвалювати Вища рада національної оборони (CSAT).
«Я твердо переконаний, що ми приймемо наймудріше рішення, що стосується Румунії, перш за все, хороше», – підсумував Чолаку.
Зазначимо, що президент Румунії Клаус Йоганніс 7 травня заявив, що готовий обговорити можливість надання Україні протиракетних комплексів Patriot після того, як Німеччина звернулася до країн-членів Євросоюзу і НАТО із закликом посилити протиповітряну оборону України.
Як нагадує «Радіо Свобода», у 2017 році Румунія підписала угоду про придбання систем Patriot на суму 4 млрд доларів. У Румунії в боєздатному стані експлуатується одна батарея Patriot. Румунія, яка є членом НАТО з 2004 року, має 650-кілометровий кордон з Україною. Фрагменти російських дронів неодноразово потрапляли на румунську територію, коли Росія атакувала українські порти на протилежному від Румунії березі.