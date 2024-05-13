Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар «дуже не хоче» надавати Україні систему протиповітряної оборони Patriot

Міністерство оборони Румунії та його очільник Анджел Тилвар має серйозні застереження щодо можливості надання Україні системи протиповітряної оборони Patriot. З такою заявою виступив румунський прем'єр-міністр Марчел Чолаку, пише у понеділок, 13 травня, «Європейська правда» з посиланням на Digi24.

Чолаку розповів, що наразі не обговорював з президентом країни Клаусом Йоганнісом можливість надання Україні Patriot, однак мав розмову з очільником Міноборони, і той до цієї ідеї не дуже прихильний.

«Міністр оборони дуже не хоче віддавати цю систему, одну з систем, які мають бути передані Україні», – казав він.

Водночас прем'єр-міністр зазначив, що рішення про передачу має ухвалювати Вища рада національної оборони (CSAT).

«Я твердо переконаний, що ми приймемо наймудріше рішення, що стосується Румунії, перш за все, хороше», – підсумував Чолаку.

Зазначимо, що президент Румунії Клаус Йоганніс 7 травня заявив, що готовий обговорити можливість надання Україні протиракетних комплексів Patriot після того, як Німеччина звернулася до країн-членів Євросоюзу і НАТО із закликом посилити протиповітряну оборону України.

Як нагадує «Радіо Свобода», у 2017 році Румунія підписала угоду про придбання систем Patriot на суму 4 млрд доларів. У Румунії в боєздатному стані експлуатується одна батарея Patriot. Румунія, яка є членом НАТО з 2004 року, має 650-кілометровий кордон з Україною. Фрагменти російських дронів неодноразово потрапляли на румунську територію, коли Росія атакувала українські порти на протилежному від Румунії березі.