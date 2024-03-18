У румунському повіті Констанца розпочалися роботи з будівництва нової бази НАТО, яка стане найбільшою у Європі. Про це повідомляє Euronews.

Військовий об’єкт являє собою розширення авіабази Mihail Kogălniceanu. База буде мати площу у 2800 га і загальний периметр у 30 км. Він перевершить за масштабами базу НАТО Rammstein у Німеччині та зможе розмістити понад 10 тис. солдатів, які зможуть приїхати сюди зі своїми родинами.

Як повідомляється, вартість будівництва попередньо оцінюється у 2,5 млрд євро. Проект включає злітно-посадкові смуги, платформи для озброєння, ангари для військових літаків, а також школи, дитячі садки, магазини та лікарню.

Наразі вже розпочато роботи над базовою інфраструктурою, в тому числі під'їзними шляхами та електрикою. Зазначається, що база у повіті Констанца стане найбільшою в Європі.

Нагадаємо, напередодні Німеччина попередила про можливий напад Росії на НАТО після 2026 року.

Ймовірним напрямком нападу Росії за даними німецької розвідки є країни Балтії або Фінляндія.